Cantiere in via Bocci Lavori sui pali dell’illuminazione

Il cantiere che avrebbe dovuto prendere il via lunedì mattina a Fauglia in via Bocci slitta di una settimana. I lavori inizieranno il 12 giugno e andranno avanti fino al 23 luglio. "Si tratta di opere – spiega l’assessore ai lavori pubblici Carlo Carlo per la predisposizione della pubblica illuminazione con plinti di sostegno dei pali e linea elettrica interrata". Per la durata delle operazioni, avverte l’amministrazione, non sarà possibile transitare (salvo autorizzati e pedoni) con le auto per cui è consigliabile parcheggiarle fuori dalla viabilità. Per quanto concerne la viabilità sarà emessa un’ordinanza con relativi avvisi alla cittadinanza. Terminati i lavori sui pali sarà rifatto il manto stradale. "E’ necessaria – conclude Carlo Carli – la collaborazione della cittadinanza"