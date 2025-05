Campionato di giornalismo. Atto finale al museo Piaggio con una pioggia di premi

PONTEDERAOltre 700 alunni e studenti. Ventisette classi, nove Istituti comprensivi. Questi i numeri dell’edizione di Pontedera del giornale La Nazione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe che quest’anno è arrivato alla ventitreesima edizione. Stamani, alle 10, all’auditorium del museo Piaggio che la Fondazione Piaggio mette gentilmente a disposizione, è in programma l’atto finale con la premiazione delle classi. A disposizione il primo, secondo e terzo premio, i riconoscimenti per la migliore vignetta/foto/disegno e per la pagina green e il superclick che va alla classe che ha ottenuto il maggior numero di voti sul sito www.cronistinclasse.it. Oltre a questi riconoscimenti attribuiti dalla giuria, in palio anche i tanti premi messi a disposizione dagli sponsor – supporto fondamentale per il progetto che Qn-La Nazione porta avanti da oltre un ventennio con una crescita esponenziale ogni anno – che sono la Regione Toscana, Conad, Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni), Cispel, Gruppo Lupi, Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Geofor e Consorzio Vera Pella.

Nove, come detto, gli Istituti comprensivi di Valdera e zona del Cuoio che hanno aderito al progetto. Si tratta del Curtatone e Montanara di Pontedera, Fra’ Domenico da Peccioli di Peccioli con la Secondaria di primo grado di Palaia, Carducci di Santa Maria a Monte, Pertini di Capannoli con la Secondaria di primo grado di Terricciola, Banti di Santa Croce con la Secondaria di Staffoli, da Vinci di Castelfranco con cinque classi delle Primarie di Castelfranco e Orentano e tre classi della Secondaria di Castelfranco, Galilei di Montopoli con due classi della Secondaria e una classe della Primaria di Capanne, Sacchetti di San Miniato con due classi della Primaria di La Scala e King di Calcinaia con una classe della Primaria Pertini di Fornacette.

Alla premiazione di stamani, oltre ai rappresentanti degli sponsor, interverranno il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e i componenti della giuria. Per le classi e le delegazioni di alunni e studenti delle scuole dei vari Istituti, saranno a disposizione La Nazione e gadget. In totale sono ventisei le pagine che la giuria ha attentamente esaminato per decidere a quali attribuire i vari riconoscimenti. Un lavoro selettivo molto difficile per la bontà dei lavori effettuati.