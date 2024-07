Campi solari. Polizia in visita per insegnare

Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Volterra hanno incontrato i bambini del campo solare Una tribù che balla a cura dell’Asd Pianeta Fitness, nell’ambito di una serie di iniziative volte a diffondere i valori della legalità tra i più piccoli. I bambini, tra i 5 ed i 12 anni, hanno avuto modo di interagire con i poliziotti rivolgendo loro tantissime domande sull’attività istituzionale della Polizia di Stato, mostrandosi da subito molto interessati alle strumentazioni e ai mezzi utilizzati dagli agenti della squadra volante. Particolare attenzione è stata rivolta alle auto in uso alla polizia e al loro equipaggiamento, con lampeggianti, sirene e dispositivi di segnalamento. Nell’occasione i piccoli hanno anche avuto la possibilità di comunicare via radio con i poliziotti in servizio di volante mettendosi in contatto direttamente con la sala operativa del commissariato. Nel corso dell’incontro, la dirigente del commissariato di polizia di Volterra Eva Ghilli, ha sensibilizzato i bambini sull’importanza di rivolgersi al numero unico di emergenza 112 nelle situazioni di pericolo e dato informazioni e consigli utili per contrastare episodi di illegalità come il bullismo e l’adescamento in rete di minori. Al termine della mattinata i bambini hanno ricevuto in regalo alcuni gadget della polizia. "Ringraziamo di cuore il commissariato di Volterra e Ghilli per la disponibilità - hanno fatto sapere le organizzatrici di Pianeta Fitness - per i bambini è stato divertente ma anche importante prendere confidenza con strumenti importanti per la sicurezza, e di questo siamo orgogliose e grate".