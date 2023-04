Cammino di San Michele, la tappa Calci-Crespina Domenica sarà percorso per la prima volta

Una giornata di festa e un cammino nuovamente a disposizione della collettività. Ecco la Festa di accoglienza dell’inaugurazione della tappa Calci-Crespina del Cammino di San mMchele, un percorso storico, artistico, a contatto con la natura, ma soprattutto un percorso di umanità, accessibile anche a persone con disabilità motorie: passo dopo passo “si può fare”.‍ L’appuntamento è per domenica prossima: Il 23 aprile la tappa Calci-Crespina sarà inaugurata e percorsa per la prima volta. L’arrivo a Crespina prevede una festosa accoglienza e, a seguire, la cena presso lo spazio Pro Loco. ll gruppo di camminatori e ciclisti arriverà a Crespina nel tardo pomeriggio passando da via Fonda "Le Grotte" fino a San Michele. ‍ Del gruppo, si apprende, fa parte anche Matteo Gamerro, che viaggia sulla sua joëlette aiutato dai suoi accompagnatori: un invito alla partecipazione è rivolto anche ad altri disabili.

Quindi ritrovo in Via Fonda "Le Grotte" alle 17,30 in attesa del gruppo in arrivo da Calci, per percorrere l’ultimo tratto. Nell’occasione, si apprende, ‍ Sandro Vannucci, conosciuto giornalista Rai e ex conduttore di Linea Verde, presidente del Comitato promotore San Michele Cammino di Cammini presenterà il progetto. L’evento di accoglienza del Cammino di San Michele a Crespina è organizzato da Misericordia di Crespina. ProLoco e Odeporica, con il contributo della Farmacia Comunale e con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana.