Camera Penale "Un cronista puntuale"

Al lutto per la morte del giornalista Federico Cortesi si unisce anche la Camera Penale di Pisa. "La scomparsa del giornalista Federico Cortesi – scrivono – ci rammarica e ci lascia una profonda tristezza. Noto a tutti gli avvocati penalisti per anni è stato cronista puntuale della cronaca giudiziaria del nostro Tribunale; un interlocutore attento, sempre pronto al confronto, che riusciva a trattare, con competenza e professionalità, anche le questioni più difficili denotando una profonda conoscenza del settore e della materia penale". "La Camera Penale di Pisa – prosegue il comunicato – esprime le più sincere condoglianze alla moglie ed alle figlie unendosi al loro cordoglio". Anche il sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio si unisce al cordoglio: "Federico Cortesi – scrive – è stato per anni firma autorevole del giornalismo locale dopo una lunga carriera nella redazione pisana del quotidiano La Nazione. In queste ore, troppo presto, ci ha lasciati. Alla famiglia e ai colleghi va il mio più sentito cordoglio, anche a nome del Comune di San Giuliano Terme".