Cambia la data dello spettacolo di Edoardo Leo

SANTA CROCE SULL’ARNO

Per motivi organizzativi indipendenti dalla direzione del teatro comunale Verdi lo spettacolo di Edoardo Leo con “Ti racconto una storia (letture serie e tragicomiche)“ inizialmente programmato per giovedì 2 maggio è stato spostato a martedì 7 maggio. Per richiedere eventuale rimborso del biglietto ci si può recare al teatro Verdi martedì 30 aprile dalle 17 alle 19, giovedì 2 maggio dalle 18 alle 21 e sabato 4 maggio dalle 10 alle 12. "Ti racconto una storia (letture serie e tragicomiche)" è un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera fino ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno. Per la vendita dei biglietti rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare allo 0571 81629, o scrivere a [email protected] e [email protected].

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo. I prezzi di biglietti sono rimasti invariati platea e palchi primo e secondo ordine: intero 20 euro, ridotto 16 euro, palchi di terzo ordine, intero 15 euro ridotto 12 euro.