"Calzature, spinta verso nuovi mercati"

Un progetto chiaro. Con precise linee programmatiche. Sostenibilità, digitalizzazione, innovazione, Made in Italy, terzismo quali driver per lo sviluppo del settore, con un focus sulla formazione per fare del calzaturiero un comparto attrattivo per i giovani. Sono queste le linee guida fino a giugno 2027, di Giovanna Ceolini, confermata presidente di Assocalzaturifici dalla assemblea degli associati. Le aziende iscritte, l’Associazione, rappresenta a livello nazionale le imprese a carattere industriale che operano nel settore della produzione di calzature: settore strategico anche per il Comprensorio del cuoio, della pelle e della calzatura. "È davvero con grande emozione - commenta Ceolini - che affronto questo mio mandato. Ci attende un lavoro impegnativo. Dobbiamo rispondere a una congiuntura non semplice, in un quadro geopolitico dominato dall’incertezza, con iniziative e progetti che sostengano le nostre imprese sui mercati. Oggi più che mai è importante rimettere al centro gli interessi del settore e quindi la nostra Associazione. Questo lo possiamo fare tornando ad un dialogo e ad un confronto franco e costruttivo". Ceolini ha evidenziato gli aspetti più salienti del suo programma, dall’internazionalizzazione, per continuare a promuovere il made in Italy calzaturiero nel mondo, consolidando i mercati maturi e ricercando nuove opportunitaà in quelli emergenti, alla collaborazione con i principali istituti tecnici e le scuole professionali per favorire il ricambio generazionale.

C. B.