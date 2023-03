Calendario degli eventi, incontro con i negozianti

Corso Matteotti

Pontedera, 9 marzo 2023 – Nuovo incontro con i commercianti e i pubblici esercizi di Pontedera. Appuntamento mercoledì 15 marzo alle ore 14,30 alla saletta Carpi di via Valtriani. "La partecipazione è aperta - spiega il vicesindaco con delega alle attività produttive e al commercio Alessandro Puccinelli - per poter condividere un programma di massima del calendario di eventi in città, arrivato dopo una serie di tavoli già avuti, nelle settimane scorse, con le associazioni di categoria".

"Il momento dell'incontro pubblico aperto ai commercianti è particolarmente importante - aggiunge Puccinelli - proprio perché, da parte dell'assemblea, potranno uscire tutta una serie di altre opportunità e proposte che saranno valutate, in modo da integrare il calendario. Ovviamente tutto questo va nella direzione di poter programmare per tempo le attività del primo semestre dell'anno, stabilendo le date, in condivisione e poter procedere per lavorare sulle scelte fatte".

"In estate - conclude il vicesindaco - faremo un'altra riunione per definire gli eventi della seconda parte dell'anno, proseguendo con questo metodo di lavoro, partecipato e condiviso, che è quello che ci siamo dati".