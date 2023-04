Calabresi, Solarino e tanti attori vip in visita al Palp e accolti da Mori

Accolti dall’assessore alla cultura, Francesco Mori, ieri sera una parte del cast dello spettacolo "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese ha fatto visita alla mostra "Appropriazione" di Enzo Fiore al Palp. Anna Ferzetti, Valeria Solarino, Paolo Calabresi e Marco Bonini, accompagnati dallo staff del Teatro Era, hanno visitato le sale accompagnati dalla guida del Palp, rimanendo piacevolmente colpiti delle opere e stupiti soprattutto dell’allestimento del bagno della mostra. Dal canto suo, lo spettacolo "Perfetti sconosciuti", è stato un vero e proprio successo, facendo registrare al teatro pontederese il tutto esaurito in entrambe le serate di martedì e in quella andata in scena ieri sera, con i biglietti per i due spettacoli che erano terminati già una settimana prima. Un successo quindi la prima regia teatrale di Paolo Genovese, che ha deciso di portare in scena l’adattamento della commedia rivelazione del 2016 "Perfetti sconosciuti". Prossimo appuntamento al Teatro Era in programma per il 9 e 10 maggio con Fedra di Elena Sofia Ricci con protagonisti Valentina Banci, Sergio Basile, Francesca Mazza, Gabriele Anagni e Ilaria Geniatempo. Ultimo weekend invece per la mostra "Appropriazione" di Enzo Fiore. Allestita durante il periodo natalizio lascerà il Palp dopo Pasqua. Sarà visitabile infatti fino al 10 aprile.

l.b.