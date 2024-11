Cade nel podere. Tredicenne in ospedale

Un tredicenne tedesco è caduto in un podere a Montecatini Valdicecina di proprietà di connazionali. Il ragazzino, che è ospite della struttura insieme alla famiglia, è stato soccorso dal personale del 118 con l’ambulanza e l’automedica e poi trasferito all’ospedale di Cisanello a Pisa con l’eliambulanza Pegaso. La scelta è caduta su Pisa perché le condizioni meteo avverse non hanno consentito il trasferimento al Meyer di Firenze. Il tredicenne ha riportato un trauma cranico commotivo. Non è chiaro se sia caduto da un ulivo o da un trattore guidato da un adulto. Sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso, il ragazzino è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.