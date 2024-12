Buti saluta il suo Brunello: "Canta ancora con noi"

Il Palio di Buti perde la sua ‘voce’, Brunello Barzacchini, morto all’età di 71 anni. Barzacchini era molto conosciuto nel paese di Buti ma non solo: per anni è stato lo speaker e intervistatore del Palio, in estate aveva intervistato in piazza il calciatore dell’Inter, Kristjan Asllani, davanti a decine di persone. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo del palio, dalla sua contrada di San Nicolao a tutte le altre. "La sua voce risuonerà per sempre nella nostra sede – dicono da San Nicolao – convinti che sarà un esempio da seguire anche per le nuove generazioni e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di immenso dolore tutta Puntaccolle si stringe intorno alle famiglie Barzacchini e Serafini. "Ciao Brunello, ci mancherai tantissimo, continua a cantare insieme a noi anche da lassù".

Una carriera lavorativa da piaggista, giornalista appassionato che seguiva con attenzione Il Campanile, il giornalino di Buti. Ma amava anche lo sport e la sua Butese. Barzacchini lascia la moglie Marta e i figli Pietro e Carolina. "Una bruttissima notizia per tutta la comunità – il messaggio della sindaca Arianna Buti –. Lo avevo visto 10 giorni fa in paese, come sempre allegro e con tanta voglia di essere partecipe alla vita di Buti e del Palio. Come amministrazione siamo vicini alla famiglia". Il funerale si terrà questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Francesco a Buti.