Borgo dei borghi Si riaccendono le 11 lune

Torna uno degli appuntamenti per le feste più atteso in Valdera. Giovedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, e lunedì 6 gennaio, l’Epifania, una una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie daranno il via alla decima edizione di "11Lune d’Inverno". L’iniziativa nasce a dicembre 2013 dal desiderio del Comune di Peccioli, della Fondazione Peccioliper, dei commercianti, della Pro Loco, dei rioni, delle associazioni e dei cittadini di Peccioli, con il sostegno di Belvedere Spa, di animare il centro storico durante le feste per antonomasia, quelle natalizie, stringendosi insieme in una rete virtuosa di collaborazione pubblica, portando avanti lo spirito della festa.

Un maxi evento interamente organizzato, coordinato e promosso dalla Fondazione Peccioliper, nell’intento di offrire una proposta di valore per tutta la Valdera durante le festività del Natale. Molte le iniziative organizzate. Il pomeriggio di entrambe le due giornate di eventi sarà scandito da street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei musei, del palazzo Senza Tempo, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Anche quest’anno 11Lune d’Inverno è il risultato di un lavoro di sinergia tra la Fondazione Peccioli per l’arte, l’accademia musicale Alta Valdera, la Biblioteca Comunale e le numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma proponendo interessanti attività e un prezioso aiuto: la filarmonica di Peccioli, l’associazione Mondobimbi onlus, gli arcieri storici di Peccioli, la Pro Loco, i commercianti di Peccioli, l’associazione Noi per Voi. Un’intera comunità che si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo. Continua, infine, la proficua collaborazione con Riccardo Burchielli che ha realizzato anche per questa edizione invernale di 11Lune il disegno utilizzato per l’immagine promozionale. Inoltre anche per l’edizione 2024/2025 i partecipanti di 11Lune d’Inverno riceveranno una card magnetica e uno speciale gadget.