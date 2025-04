Borgo abbellito . Installati gli arredi urbani

BUTI

"L’arredo urbano rappresenta non solo un elemento di decoro, ma anche un punto di incontro per la comunità e una forma di accoglienza per coloro che vengono a visitare il nostro paese". Con queste parole la sindaca Arianna Buti presenta i lavori di installazione di nuovi arredi urbani realizzati nei giorni scorsi nel centro storico per l’abbellimento di strade, piazze e angoli caratteristici del paese alle pendici del Serra. Fioriere, sedute, piante, fiori, lanterne caratterizzano da alcuni giorni piazza Matteotti, via Roma, piazza San Francesco e via Pietro Frediani. "Un altro pezzo di lavoro fatto – aggiunge ancora la sindaca Buti – riqualificando con interventi di arredo, di installazione di piante e fiori grazie anche al contributo che abbiamo ricevuto dalla Regione sui Centri commerciali natuali. Passo passo, toccheremo altri punti del nostro territorio, come stiamo facendo da anni e come continueremo a fare".

Nello specifico, l’intervento sulle panchine in marmo travertino della piazza centrale è consistito nella ripulitura e nel posizionamento di sedute in legno che consentono un più agevole utilizzo. Nuovi vasi color rame sono stati posizionat in piazza Matteotti e via Roma con piante di ulivo e fiori. Nuove lanterne sono state posizionate sul ponte di San Niccolao. "Stiamo lavorando per l’inaugurazione del castello – conclude la sindaca di Buti Arianna Buti – per abbellire il paese e renderlo più accogliente. La risposta dei cittadini è stata molto positiva e questo, ovviamente, ci fa molto piacere. E ed è un’ulteriore spinta a continuare su questa strada".