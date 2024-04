Bilancio e investimenti, la battaglia di Vita nova. Dopo l’esposto Manola Guazzini diserta il consiglio

Manola Guazzini (Vita Nova) non partecipa al conglio comunale. E nomn sarà neanche a quello del 30 aprile. Lo annuncia su Facebook. "Insieme agli altri consiglieri comunali che hanno aderito a Vita Nova, abbiamo presentato un esposto alla Prefettura in cui denunciamo l’illegittimità, a parere nostro e dei nostri legali, di portare in approvazione dopo l’indizione dei comizi elettorali un rendiconto di gestione 2023, che vede un avanzo di amministrazione tra accantonato, vincolato e libero di 23.684.458,29 euro di cui 3.469.352,60 euro libero ed immediatamente disponibile e 231.783,37 euro destinato ad investimenti – scrive – . A tutto ciò si aggiungono due variazioni al bilancio e al piano delle opere pubbliche che non appaiono minimamente motivate dalle ragioni di urgenza che in base alla legge sugli enti locali consentono l’approvazione di atti successivi all’indizione dei comizi elettorali.