Biagioni eletto coordinatore degli azzurri

Forza Italia rinserra le fila ed elegge per acclamazione il coordinatore che seguirà l’azione degli azzurri impegnati all’opposizione in consiglio comunale a San Miniato. Si è tenuto nei giorni scorsi, nella sede di Ponte a Egola. il congresso comunale di Forza Italia San Miniato, presieduto dal coordinatore regionale Marco Stella e moderato dal coordinatore Provinciale Lorenzo Paladini.

Il nuovo coordinatore comunale, eletto per acclamazione, è Enzo Biagioni, esponente storico del partito e primo fondatore di un club azzurro nel Comprensorio del Cuoio. Nel suo discorso di insediamento Biagioni ha posto come obiettivi primari della sua segreteria – spiega una nota – "quello di dare un nuovo corso politico al nostro territorio e quello di attuare i principi di pluralismo, tolleranza, libertà e democrazia che sono i valori fondanti di Forza Italia".

Forza Italia è guidata in consiglio comunale dal capogruppo Paolo Vallini, politico esperto, rientrato in consiglio comunale dopo molti anni e che, dopo la fine della Democrazia Cristiana, di cui fu leader per diverse legislature, è sempre stato vicino al partito di Silvio Berlusconi e alle posizioni del centrodestra.

In questi primi mesi della nuova legislatura Forza Italia - insieme agli alleati di centrodestra (Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Liberali) – sta portando avanti tante battaglie dai banchi dell’opposizione.

C. B.