VOLTERRAE’ aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 18 fino al 30 settembre la mostra “Gianni Berengo Gardin. Le foto commentate“. Protagoniste assolute dell’esposizione, una selezione di fotografie di Gianni Berengo Gardin. Attimi impressi su pellicola che hanno raccontato un’epoca, accompagnato e a volte costruito una visione. Nella mostra, allestita al centro espositivo di piazza San Giovani, promossa da Anima di Volterra con la Fondazione Crv e la Basilica Cattedrale, e prodotta da Opera Laboratori in collaborazione con Contrasto, sarà possibile scoprire l’arte di uno tra i più grandi maestri della fotografia italiana.

Ciascuna delle foto esposte è presentata da un protagonista dell’arte e della cultura, che ha commentato uno degli scatti scelti nell’immenso corpus fotografico di Berengo Gardin: amici, intellettuali, colleghi, artisti, giornalisti, registi, architetti. I testi sono di registi come Marco Bellocchio, Alina Marazzi, Franco Maresco e Carlo Verdone, architetti come Stefano Boeri, Renzo Piano e Vittorio Gregotti, artisti come Mimmo Paladino, Alfredo Pirri, Jannis Kounellis; e poi di Lea Vergine e di Goffredo Fofi, Giovanna Calvenzi, del sociologo Domenico De Masi, dei fotografi Ferdinando Scianna, Sebastião Salgado e Luca Nizzoli Toetti, di scrittori come Maurizio Maggiani e Roberto Cotroneo, di giornalisti come Mario Calabresi e Michele Smargiassi, di Peppe Dell’Acqua, psichiatra dell’equipe di Franco Basaglia, di Marco Magnifico, presidente del Fai e di una street artist come Alice Pasquini.