Scopre il ladro di sigarette, lo rincorre e cade: barista picchiato a terra da gruppo di ragazzini

Santa Croce (Pisa), 22 gennaio 2025 – Vincenzo ieri è tornato al lavoro. Dietro al bancone del suo bar dei Mille, che si chiama come la strada dove si trova a Santa Croce, vicino alle scuole Banti. Una settimana fa Vincenzo Lunetta è stato aggredito e picchiato da un gruppetto di adolescenti che frequentano la scuola Secondaria di primo grado a Santa Croce. Un fatto gravissimo.

Lunetta mercoledì della scorsa settimana era nel suo bar quando si è accorto che un ragazzino è entrato e ha rubato dieci sigarette elettroniche. Poi è scappato e Vincenzo l’ha inseguito. Durante la corsa il barista è caduto inciampando sul marciapiede e a quel punto, mentre era disteso per terra dolorante, è stato accerchiato dallo stesso ladruncolo e da altri suoi amici – tutti tra i 15 e i 16 anni – ed è stato picchiato selvaggiamente. I calci gli hanno spaccato quattro costole, di cui due con fratture scomposte.

Le costole fratturate hanno causato anche un versamento polmonare. Il barista ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso ed è stato anche ricoverato. Il fatto è raccontato su Facebook da una cittadina di Santa Croce che, alla fine, si domanda: “Vincenzo ha dovuto chiudere il bar una settimana e ora che è a tornato al lavoro rimane tanta tanta amarezza; mi chiedo, ma non ci dovrebbero essere più controlli per evitare queste situazioni da Bronx? Rimango molto amareggiata per come si sta evolvendo la nostra società”.

Abbiamo rintracciato Vincenzo Lunetta telefonicamente. “E’ stato davvero brutto quello che mi è successo – racconta – Il mio bar da sempre, da 24 anni, è frequentato soprattutto dai ragazzi delle vicine scuole. ne ho conosciuti tantissimi. Tanto che, proprio per la loro giovanissima età, quando sono stati portato in ospedale non ho detto come mi ero fatto male. Sono ragazzi, ho pensato. Ma quello che hanno fatto è molto grave. Poi mi sono deciso e ho parlato con il maresciallo dei carabinieri informandoli di quanto mi era successo. Non ho fatto una vera e propria denuncia, ma un’informativa”. La zona dove Lunetta è stato aggredito dal branco dei giovanissimi violenti dovrebbe avere telecamere private. Magari potrebbero essere utili alle indagini.