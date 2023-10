Bargagna e il suo libro al Lions Club

Un ritratto tragicomico della nostra società, scritto in punta di penna, e ambientato in un paesino frutto della fantasia alle porte di Pisa, per la precisione la località di Pontarno. Un intreccio avvincente, da scoprire, pagina dopo pagina. E’ il libro "Il più buono del paese" di Saverio Bargagna, giornalista e redattore de La Nazione di Pisa dal 2002. L’autore sarà ospite, il prossimo martedì, del Lions Club di San Miniato – guidato dal presidente Marco Pucci – in una serata al ristorante Pepenero per soci ed ospiti e che vedrà un’altra presenza d’eccezione, quella di Stefano Agnoloni, originario di Corazzano di San Miniato, ma ormai conosciutissimo da tutti gli italiani. Il maestro di bon ton, che è un volto della tv nazionale – è ospite di tantissimi salotti televisivi – dialogherà con Saverio Bargagna per "svelare" chi è il più buono del paese. E perché.