"Bando a Pomarance per l'efficientamento energetico: contributi per chi non può usufruire del teleriscaldamento"

Pubblicato a Pomarance il bando rivolto ai residenti in aree non servite dagli impianti di teleriscaldamento gestiti da Ges Spa. Il bando ha la duplice finalità di sostenere interventi di efficientamento energetico sul territorio e di compensazione verso quei soggetti che, per motivi strettamente tecnici, non possono usufruire delle reti di teleriscaldamento.L’entità del contributo complessivamente stanziato grazie ai fondi geotermici, è pari a 60mila euro.

"Alla base di questa iniziativa – sottolinea la sindaca Ilaria Bacci - vi è sia il desiderio di allinearsi alle politiche pubbliche in materia ambientale che mirano ad incentivare interventi di efficientamento degli edifici al fine di armonizzare il rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti; sia quello di ridurre le differenze tra chi può accedere ai benefici forniti dai sistemi di teleriscaldamento presenti sul territorio e chi per ragioni tecniche non può usufruirne".

Le domande possono essere presentate dal 19 febbraio fino al 29 febbraio.