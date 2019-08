Saline di Volterra (Pisa), 26 a gosto 2019 - Paura in un agriturismo di Saline di Volterra, dove una bambina polacca di due anni ha rischiato di annegare. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì e ripropone una volta di più il tema della sicurezza delle piscine, in un'estate funestata in Toscana dalle morti di giovanissimi durante bagni in piscina. L'allarme è stato dato immediatamente dalla famiglia della piccola. Nella struttura sono arrivati un'ambulanza della Misericordia di Saline di Volterra e i carabinieri. I medici hanno deciso per l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento della piccola all'ospedale Meyer di Firenze. La bambina è in gravi condizioni. All'agriturismo sono arrivati anche i carabinieri per una ricostruzione dell'episodio. Da capire perché abbia rischiato l'annegamento e se abbia avuto un malore.

