Aziende storiche in passerella

Domani, alle ore 21, il Teatro Don Meliani a Ponsacco ospiterà il Gran gala delle aziende storiche ponsacchine. Organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Direzione del Museo del Legno, l’evento celebrerà le aziende con almeno 50 anni di attività nel territorio di Ponsacco in un’occasione per valorizzare il patrimonio imprenditoriale locale e a commemorare le imprese che hanno contribuito alla notorietà della città. Durante l’evento, verranno proiettati brevi video che presenteranno le aziende con i loro loghi, immagini e curiosità. Intermessi musicale del duo musicale Fake norwegians, composto da Gianni Capecchi e Francesco Marino.