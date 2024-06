Auto rubata a folle velocità. Tre denunce

Un’auto rubata che sfreccia a tutta velocità e sulla quale si accende immediata l’attezione dei carabinieri. Ma non solo, dentro la macchina c’erano anche altra refueriva. Sono così scattate tre denunce per ricettazione in concorso. I soggetti sono stati controllati dai militari di San Miniato – al comando del maggiore Francesca Lico – a bordo di un’autovettura, appunto già oggetto di denuncia di furto, mentre viaggiavano a velocità sostenuta per le strade del Comprensorio del Cuoio. I militari dell’Arma hanno così proceduto – viene spiegato – all’identificazione degli occupanti e al controllo del veicolo, rinvenendo all’interno dell’autovettura uno zaino di colore nero con all’interno tre cacciaviti, un paio di forbici, quattro paia di occhiali da sole di note marche, due navigatori per auto, una telecamera da auto e cinque cellulari di varie marche, che il proprietario del veicolo, chiamato in seguito dai carabinieri in caserma, non ha riconosciuto come di proprietà e per i quali i tre denunciati non hanno saputo fornire giustificazioni del possesso. Per i tre uomini al termine delle verifiche, è scattato pertanto il deferimento all’autorità giudiziaria di Pisa, mentre l’autovettura è stata restituita alla legittima proprietaria. Per i restanti oggetti, sono in corso accertamenti da parte dei militari per risalire ai legittimi proprietari.

C. B.