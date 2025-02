Auto ribaltata finisce nel fosso pieno d’acqua. Tre feriti, uno è molto grave

Peccioli (Pisa), 10 febbraio 2025 – Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, lungo la Strada Provinciale 26 nel Comune di Peccioli. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile ha sbandato, finendo la sua corsa in un fossato colmo d'acqua. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è stata determinante, garantendo l'evacuazione sicura degli occupanti dalla vettura incidentata.

Nell’incidente, tre persone hanno riportato ferite: il più grave è stato trasportato in codice rosso a Pisa dall'elisoccorso Pegaso, mentre gli altri due sono stati trasportati al Lotti di Pontedera. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, impegnati nei rilievi necessari per accertare le dinamiche dei fatti.