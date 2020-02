Pontedera (Pisa), 15 febbraio 2020 - Quattro persone ferite, una in modo grave: questo il bilancio di un incidente sulla via di Patto nel comune di Pontedera per un incidente stradale . Un'auto, secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, ha perso il controllo ribaltandosi. Sono rimaste ferite le quattro persone all'interno, di cui almeno una è risultata in codice rosso. Per estrarre i feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

