Auto distrutta mentre è in sosta. L’autore in fuga con un Ford nera. Appello a eventuali testimoni

SANTA MARIA A MONTEUna macchina mezza distrutta, praticamente da rottamare, e un’altra danneggiata nella parte posteriore. Entrambe sono di proprietà di marito e moglie. A fare il danno un automobilista – forse al volante di una Ford Fiesta – che dopo il tremendo urto si è dato alla fuga. Non si sa neanche come, perché sicuramente la sua auto non è uscita messa bene dalla collisione con la Dacia Sandero bianca parcheggiata fuori dalla sede stradale in via provinciale Francesca a Ponticelli di Santa Maria a Monte, nelle vicinanze del distributore Beyfin. E’ successo tra le 1,30 e le 2 della notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ora, dopo alcuni giorni e dopo aver aspettato che le ricerche del pirata della strada potessero avere buon esito, la proprietaria della Dacia Sandero e il marito hanno lanciato un appello sui social. E ora anche sui giornali per cercare di poter risalire a chi ha fatto il danno ed è scappato. La Dacia Sandero è nuova, immatricolata da pochi mesi, ma come detto è da rottamare perché il violento urto ha scombinato l’asse e non è recuperabile se non con una spesa quasi equivalente al prezzo di una nuova. Dopo l’urto la Sandero è finita contro la Nissan che a sua volta ha abbattuto un palo.

"Un nostro vicino di casa si è svegliato per il boato – racconta Gessica Bianchi, proprietaria della Sandero – ha visto una Ford nera incidentata, molto probabilmente una Fiesta, andare via. C’era anche un altro conducente, al volante di un’Audi bianca che si è allontanata al seguito. Lascio anche il mio numero di cellulare, 334 2175488, affinché chi ha visto, eventuali testimoni, si facciano avanti. Ma anche lo stesso autore dell’incidente, che così può dimostrare coraggio e serietà". I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Miniato, che hanno svolto un sopralluogo. Repertati resti dell’auto incidentata. Al vaglio le telecamere della zona.