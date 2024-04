Arte Nuove opere nel cuore della discarica

PECCIOLI

Si arricchisce il patrimonio del Macca con due opere che troveranno collocazione nell’impianto di rifiuti di Legoli. Sabato 13 aprile alle 11.30 a Legoli, verranno infatti inaugurate due nuove opere, "Germoglio" di Remo Salvadori e "Untitled, (work in progress)" di David Tremlett, che andranno ad accrescere il patrimonio del Macca di Peccioli, il primo esempio di museo d’arte contemporanea a cielo aperto diffuso sul territorio. Si tratta di due opere, di tipologia diversa: una è pittorica e una è scultorea. Due opere che si uniscono per un nuovo significato su un nuovo fabbricato industriale.

Il rapporto tra David Tremlett e il territorio di Peccioli risale al 2017-2018 quando l’artista eseguì alcuni wall drawings nella discarica di Legoli. Un gesto forte e coraggioso quello dell’artista che oggi si ripete nel nuovo lavoro (in progress) concepito per i muri perimetrali di un edificio contente un impianto di biogas, sempre collocato nella discarica di Legoli. I colori utilizzati in questo caso da Tremlett riprendono quelli del paesaggio circostante e nello stesso tempo creano un dialogo delicato con l’opera di Remo Salvadori allestita sul piano soprastante la costruzione. La forma della nuova opera dal titolo Germoglio, nelle parole dell’artista Remo Salvadori, rappresenta "una figura che nasce dalla relazione, dall’incontro di cinque cerchi originati da cinque centri, una vera messa a fuoco" potrebbe essere definita una rappresentazione geometrica di una forma vivente in un processo di crescita. Nella sua sede di Peccioli, nel contesto di un gigantesco impianto di biogas, la suggestione dei semi e il loro sviluppo in fiori evocano una visione molto concreta e lungimirante dell’emergente, della creazione e di una nuova vita. Il Macca di Peccioli ha aperto ufficialmente le proprie porte un anno fa: è un’istituzione del Comune di Peccioli, sostenuta anche da Fondazione Peccioliper e Belvedere spa, in grado di raccogliere sotto un’unica direzione le progettualità artistiche disseminate sul territorio di Peccioli e le sue frazioni. Il museo ospita una moltitudine di opere d’arte contemporanea, frutto di un lavoro trentennale in relazione con artisti e artiste che nel tempo sono stati invitati a sviluppare progetti in sintonia con il territorio pecciolese.