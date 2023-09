Dà in escandescenze davanti alla madre invalida, arrestato

Pontedera, 13 settembre 2023 – La polizia del commissariato di Pontedera (Pisa) ha arrestato un giovane di 28 anni con problemi di tossicodipendenza che dava in escandescenze e rappresentava un pericolo per la madre invalida.

L'intervento è scaturito dalla richiesta fatta sul numero unico delle emergenze 112 dallo stesso ventottenne che chiedeva di far "portare via la madre perché ho paura che voglia ammazzarmi”.

In realtà, quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una ambulanza e il personale sanitario che hanno informato i poliziotti che nell'abitazione c'era un uomo che “non voleva essere sottoposto ad alcuna cura”.

L'appartamento era a soqquadro e nella sala da pranzo alcuni mobili erano stati rotti. Il giovane ha inveito, insultato e minacciato gli agenti che a fatica lo hanno fatto salire sulla volante per portarlo in commissariato e allontanarlo dalla madre che altrimenti sarebbe stata in pericolo. Il 28enne è stato arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale.