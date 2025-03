Arrestati due giovani spacciatori. Trovati con droga, soldi e coltello

PONTEDERAAncora arresti nella zona della stazione ferroviaria, via Brigate Partigiane e piazza Vittime dei lager nazisti a Pontedera. E’ quella l’area più problematica della città per lo spaccio di droga. Nella serata di lunedì i carabinieri della stazione cittadina, durante un servizio di controllo, hanno notato due giovani seduti su una panchina che, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondere in tasca due involucri. L’atteggiamento dei due ha insospettito i carabinieri che si sono avvicinati e hanno effettuato un controllo più approfondito con perquisizione personale.

I due – entrambi di origine extracomunitari di 23 e 22 anni – sono stati trovati con diverse dosi di droga e alla fine arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, come detto, è scattata durante un servizio di perlustrazione in piazza Vittime lager nazisti. La perquisizione personale eseguita dei due spacciatori ha permesso di rinvenire 80 grammi di hashish, 460 euro in contanti e un coltello intriso di sostanza stupefacente addosso al 22enne, mentre nelle tasche del 23enne sono state trovate 10 dosi di cocaina (2,54 grammi) e una dose di marijuana (1,13 grammi).

Su disposizione del sostituto procuratore della repubblica che coordina le indagini, uno dei due arrestati è stato accompagnato a casa agli arresti domiciliari, mentre l’altro è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Pontedera, in attesa del rito direttissimo di ieri mattina in Tribunale a Pisa. Al termine del quale il giudice ha convalidato entrambi gli arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni per il 22enne e l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la prescrizione di restare in casa dalle 21 alle 7 per il 23enne.