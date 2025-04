Arancini e amaretti per Ninni Bruschetta e Greg

SANTA CROCEAl Verdi, per una sera, il teatro ha incontrato prodotti tipici della socilia e della Toscana. Grazie all’iniziativa del "Pizzaiolo Imbruttito, il messinese trapiantato in Toscana Antonino Minissale, il noto attore siciliano Ninni Bruschetta e l’intero cast dello spettacolo "A Mirror–uno spettacolo falso e non autorizzato",Claudio "Greg" Gregori, Fabrizio Mollica e Paola Michelini, hanno assaggiato gli arancini al ragù e gli amaretti santacrocesi, biscotto simbolo della tradizione dolciaria locale. L’iniziativa, resa possibile nel foyer del teatro Verdi dal direttore Renzo Boldrini, si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Giannoni e dell’assessore alla cultura Simone Balsanti ed stata accolta con entusiasmo da Bruschetta e Greg, che hanno apprezzato con grande simpatia i doni, trattenendosi a lungo a conversare con i presenti e ad assaporare i prodotti locali. Un’occasione che ha evidenziato non solo la professionalità degli attori, ma anche il loro lato umano, fatto di disponibilità, ironia e spirito di condivisione. La diffusione della cultura e delle tradizioni passa anche attraverso queste iniziative, da un semplice arancino a un biscotto che raccontano una storia.