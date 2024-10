Apre H2Go. Acqua minerale a tutte le ore

SANTA MARIA A MONTE

Il distributore automatico di acqua minerale in bottiglia H2Go dei fratelli Gioele e Giosuè Gherardi, 38 e 40 anni, è stato inaugurato in via Francesca a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Presenti la sindaca Manuela Del Grande, Luca Franciosi e Luca Pisani di Confcommercio. H2Go sarà attivo 24 ore su 24. "È il secondo punto vendita che apriamo dopo quello inaugurato nel 2021 a Pontedera – racconta Gioele Gherardi – Abbiamo avuto fin da subito un ottimo riscontro che ci ha convinto a raddoppiare l’attività con una nuova sede a Santa Maria a Monte. L’idea è di mio fratello Giosuè, che lavora come architetto a Civitanova Marche. Ho colto al volo il suo suggerimento e insieme ci siamo lanciati in questa nuova avventura che ci sta regalando molte soddisfazioni".