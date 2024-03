Antonio Milite nuovo segretario PD Santa Maria a Monte: subentra a Patrizia Faraoni

Antonio Milite è il nuovo segretario del Partito Democratico di Santa Maria a Monte. E’ stato eletto dall’assemblea degli iscritti presieduta dal segretario provinciale Oreste Sabatino. Prende il posto della dimissionaria Patrizia Faraoni che ha deciso, considerato "il tempo che il lavoro le permette, di dedicarsi completamente al ruolo di capogruppo in consiglio comunale, l’impegno che questo comporta in un momento politico in cui l’opposizione ha davvero un ruolo strategico". L’assemblea ha ringraziato Faraoni per l’attività svolta "in un momento molto impegnativo e faticoso sia come segretario che come candidata a sindaco in una campagna elettorale difficile e faticosa, che lei ha portato avanti con impegno ma anche con grande entusiasmo". Antonio Milite, 44 anni, ingegnere, sposato e padre di due figli, attivo nel volontariato, inserito nel tessuto sociale del territorio, è iscritto al Pd da diversi anni. Ha dato la sua disponibilità ad assumere questo ruolo motivando la sua voglia di lavorare per un partito che torni tra la gente e lavori per la gente, che sappia ricostruire rapporti e che sia disponibile a farsi carico delle necessità e delle aspettative dei cittadini", si legge in una nota. Francesco Petri, attuale consigliere comunale, è stato eletto vice segretario. "Questa collaborazione, basata sull’esperienza politica ed amministrativa che caratterizza Francesco, costituiranno un valore aggiunto alla vita del Pd di Santa Maria a Monte", conclude la nota.