Anteprima Così si presenta il teatro amatoriale

MONTECALVOLI

Tanti piccoli palcoscenici all’aperto. E’ il teatro. E’ "Anteprima teatro" che domenica 1 ottobre, dalle 15,30 alle 19, trasformerà il centro storico di Montecalvoli in una sorta di "grande vetrina" per ventidue compagnie amatoriali – appartenenti al circuito provinciale dell’Intesa teatro amatoriale – che si esibiranno con frammenti e flash che andranno. "Non solo teatro però – dichiara il sindaco Manuela Del Grande – Sarà un pomeriggio anche all’insegna della valorizzazione del patrimonio storico, e dei prodotti artigianali. In programma la visita alla città sotterranea di Montecalvoli, fatta di cunicoli e di affascinanti gallerie. L’edizione di quest’anno avrà poi un’importante novità: oltre agli spettacoli che a Villa Tantussi si sono svolti nel tempo, in questa edizione anche Villa Marinai sarà coinvolta". BimbInScena sarà l’iniziativa per i bambini, mentre la mostra fotografica vivacizzerà il centro storico grazie alla collaborazione con il circolo culturale fotografico "La Fototeca" di Castelfranco. In paese anche mercatini dell’artigianato a cura di Moghil’ab. Sabato sera alle 21,30, anteprima dell’Anteprima, con "Risate in vernacolo pisano". Ingresso libero e gratuito. Info 0587 261640 o 333 3495168..