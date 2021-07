Pontedera, 20 luglio 2021 - Sarà Annalisa l'ospite di eccezione del primo concerto al Teatro del Silenzio di Lajatico in programma giovedì 22 luglio. Per la seconda serata, quella di sabato 24, salirà sul palco per duettare con il maestro e padrone di casa Andrea Bocelli, l'artista toscana Ilaria Della Bidia. Annalisa è una cantante molto conosciuta, uscita da Amici si è riuscita a guadagnare successi negli ultimi dieci anni partecipando per cinque volte al Festival di Sanremo dove nell'ultima edizione ha portato il suo singolo Dieci.

Annalisa nel 2016 era stata ospite della Notte Bianca di Pontedera, facendo divertire e cantare centinaia di persone sul piazzone. Torna in Valdera per emozionare le circa 5mila persone che giovedì saranno presenti al Teatro del Silenzio, che torna in presenza dopo il concerto dello scorso anno andato in onda in streaming causa Covid.

I concerti inizieranno alle ore 20.30, con apertura cancelli alle ore 17.30.