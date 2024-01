Ampliamento del Cencione: "Inviate le carte in Procura"

Quelle carte a Manola Guazzini le sono state recapitate nella cassetta della posta. E’ un documento che mette sotto la lente i compensi per il progetto di ampliamento del Cencione e ieri, il consigliere di CambiaMenti l’ha inviato all’attenzione della Procura di Pisa. "A ridosso delle festività mi è stato recapitato un corposo documento riguardante la determina 1415 del 6 dicembre del responsabile di posizione organizzativa del settore lavori pubblici del Comune di San Miniato relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dell’ampliamento del parcheggio del Cencione ad un studio di architettura – spiega Guazzini – . All’inizio del testo si specifica chiaramente che il documento mi è indirizzato nella mia qualità di consigliera comunale". "Il documento contiene una lunga e dettagliata descrizione di anomalie della procedura e solleva dubbi analiticamente motivati sull’entità dei compensi pattuiti – aggiunge Guazzini – . Nella mia qualità di consiglierecomunale sono un pubblico ufficiale soggetto agli obblighi di denuncia contenuti nel codice di procedura penale qualora le informazioni in mio possesso possano costituire notizia di reato. Così ho trasmesso alla Procura il documento dopo averne informato l’assessore competente, affinchè la magistratura lo esamini e adotti le sue decisioni".

C. B.