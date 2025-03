"Altro inciampo della giunta. Stavolta per il campo Pagni"

La Lega mette subito il dito nella piaga. "Lo sbandierato progetto del campo di calcio in sintetico che il Comune ha previsto per l’impianto sportivo “Pagni” di San Miniato Basso è inciampato nell’ennesimo passo falso – attacca il Carroccio con Roberto Ferraro –. Il bando di gara emesso nel gennaio scorso per installare il prato sintetico e altre migliorie per una spesa di 600 mila euro è stato annullato dal Comune perché, secondo quanto è emersosono stati rilevati problemi nel suo contenuto. Un contenuto - evidentemente poco approfondito - che avrebbe esposto il Comune al rischio di ricorsi da parte di terzi corroborati da una specifica giurisprudenza del tribunale amministrativo regionale. Con la conseguenza che l’avvio del progetto dovrà scontare un ritardo significativo che si va a sommare alle precedenti incertezze e ritardi che hanno caratterizzato in passato la sistemazione del “Pagni”". "Quello che è accaduto è un ulteriore segno di come “viaggi” la gestione del Comune di San Miniato – l’affondo della Lega –. Un Comune nel quale l’ascensore al servizio del più importante parcheggio cittadino è costantemente mal funzionante se non addirittura bloccati".