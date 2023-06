Alluvione La mobilitazione della Caritas

Una nuova mobilitazione. A seguito delle alluvioni che hanno colpito alcune zone dell’Emilia Romagna, anche la caritas diocesana avvia una raccolta fondi. È possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario intestato a "Caritas diocesi di San Miniato", sull’Iban: IT75 Y062 3071 1500 0004 6489 231, avendo cura di specificare nella causale la dicitura: "Emergenza alluvione 2023". Intanto la Caritas dicoesana aritas San Miniato comunica che le offerte raccolte per il terremoto in Turchia e Siria, con la colletta del 26 marzo scorso, cui vanno sommate anche le donazioni giunte tramite bonifico da privati, ammontano complessivamente a 12.136,79 euro. Quanto raccolto è stato girato nei giorni scorsi a Caritas Italiana per sostenere gli interventi e i progetti attivi nei due paesi terremotati.

Nell’immediato post terremoto i progetti di aiuto di Caritas Ianno riguardato principalmente l’assistenza umanitaria per fornire cibo, alloggio e beni di prima necessità alle popolazioni, con una particolare attenzione ai più vulnerabili come anziani, bambini, malati e disabili.

Gli interventi – spiega una nota – sono stati orientati ad allestire mense per la fornitura di pasti, strutture per l’assistenza sanitaria e spazi per l’accoglienza e l’animazione dei più piccoli. In prospettiva l’impegno è quello di restare accanto a queste popolazioni per un periodo medio-lungo. Il terremoto ha colpito infatti comunità e territori che erano già caratterizzate da gravi situazioni di povertà e vulnerabilità, sia in Turchia che in Siria.