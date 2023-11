Alluvione di Acciaiolo. Esposto alla Procura Il Comitato di Acciaiolo ha presentato alla Procura della Repubblica di Pisa un esposto sui fatti del 2 novembre, quando la frazione è finita sott'acqua. Si chiede di verificare le cause e adottare interventi per mettere in sicurezza luoghi e popolazione, e di rilevare eventuali responsabilità penali.