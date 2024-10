All’IPSIA di Pontedera il Linux Day 2024

Pontedera, 29 ottobre 2024 – In occasione del Linux Day, giornata di promozione del software libero, incontri e iniziative anche all'IPSIA di Pontedera. Nell’Aula magna dell'istituto, sabato scorso. si è svolta la giornata del LINUX DAY 2024 focalizzata sulle tecnologie Open Source e sul software libero, dove è stato possibile anche installare e testare un sistema operativo GNU/LINUX sui propri dispositivi.

All'evento hanno preso parte, tra gli altri la dirigente scolastica Maria Giovanna Missaggia, l’assessora regionale Alessandra Nardini e l’assessore alle politiche educative del Comune di Pontedera Francesco Mori. "Opportunità, curiosità, scoperta, consapevolezza. In queste parole si può racchiudere il senso dell'iniziativa che stamani ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse del Pacinotti e che contribuisce alla crescita di percorsi formativi di qualità nelle nostre scuole superiori", ha detto Mori.

"Informatica, digitale e intelligenza artificiale rappresentano frontiere dense di sfide verso cui accostarsi con coraggio e responsabilità, spinti dal desiderio di conoscere per essere protagonisti delle trasformazioni e delle innovazioni che intervengono e interverranno. Agli studenti rivolgiamo l'invito a partecipare dei processi della conoscenza e ad essere curiosi, sempre". "Le nuove tecnologie - ha sottolineato Nardini - possono rappresentare una grandissima e straordinaria opportunità. Vanno però utilizzate in modo corretto ed il loro accesso e la loro conoscenza non possono restare solo nelle mani di poche persone, altrimenti non solo non sono utili ad aiutarci e superare le diseguaglianze, ma contribuiscono persino ad allargarle. In quel caso non ci sono diritti ma privilegi. E a scuola, dove crescono cittadine e cittadini liberi e consapevoli, si deve imparare proprio questo: a batterci perché i diritti siano di tutte e tutti e a non rassegnarci ai privilegi, in nessun ambito"