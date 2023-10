Allarme spray urticante. Fuggi fuggi dal cinema

PONTEDERA

Il gesto di uno sconsiderato, che pare abbia spruzzato spray urticante dentro una delle sale del Cineplex durante la proiezione di un film, ha provocato allarme tra un centinaio di persone. E’ successo ieri sera poco dopo le 20, al multisala cittadino. La centrale operativa del 118 – attivata dal servizio di emergenza urgenza 112 della regione – ha messo in atto un intervento di maxiemergenza, considerato il numero considerevole di persone presenti e la struttura interessata.

Sono stati avvertiti i carabinieri della compagnia di Pontedera che sono intervenuti con un numero consistente di uomini e mezzi. L’area è stata isolata, mentre all’interno è iniziata la ricerca della persona che avrebbe spruzzato lo spray urticante, oltre ovviamente alle verifiche che non vi fossero persone bisognose di aiuto e supporto da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Dai carabinieri si apprende che nessuno si è fatto male, non ci sono feriti e l’allarme è rientrato pochi minuti dopo. Resta da capire anche quale sostanza sia stata spruzzata all’interno della sala del Cineplex. Non sono stati trovati contenitori e al momento dell’intervento dei carabinieri e del 118 non vi era particolare odore e nessuno ha accusato reazioni da sostanze urticanti.

Il gesto di uno sconsiderato, appunto, che i carabinieri hanno ricercato per tutta la sera. Il gesto di una persona che, evidentemente, non ha calcolato le reazioni a ciò che stava facendo e dicendo. Il gesto di un imbecille che, se individuato, dovrà rispondere di procurato allarme. Stiamo attraversando un momento difficile a livello internazionale per le guerre, gli attentati e l’azione di terroristi. La gente, giustamente e comprensibilmente, ha paura di tutto. E una sera che va al cinema a vedere un film ha tutto il diritto di starsene tranquilla un paio d’ore. Senza che soggetti, certamente sconclusionati, creino allarme ingiustificato.

gabriele nuti