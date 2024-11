Allarme microcriminalità. Staffoli chiede più sicurezza

SANTA CROCE

Un vertice in Comune sulla sicurezza di Staffoli. A sollecitarlo è stato il consigliere comunale di maggioranza Matteo Pieracci dopo che nelle ultime settimane è stato registrato un incremento di furti nelle case della frazione di Santa Croce. Presenti all’incontro il sindaco Roberto Giannoni, il comandante della stazione carabinieri luogotenente Salvatore Serra, il comandante della polizia municipale Sandro Ammannati e lo stesso Pieracci, staffolese, con delega alla frazione.

"Migliorare il livello di sicurezza a Staffoli", lo scopo del vertice. Cinque i furti negli ultimi giorni che hanno fatto crescere la percezione di insicurezza soprattutto nella popolazione più anziana. "Stiamo lavorando per cercare la miglior soluzione con lo scopo di creare deterrenti e una maggiore presenza delle forze dell’ordine a Staffoli – ha detto Matteo Pieracci – L’obiettivo è arginare, se non fermare i furti che periodicamente si verificano nella nostra frazione. Mi fa piacere avere trovato collaborazione con le forze dell’ordine e ovviamente con l’amministrazione comunale su questo tema per noi importante".

I carabinieri ricordano che per migliorare i livelli di sicurezza è fondamentale la collaborazione dei cittadini, che non devono avere paura a segnalare al numero telefonico 112 qualunque situazione anche minimamente sospetta. Come giova ricordare, soprattutto alle persone più anziane, di non aprire la porta e fidarsi a far entrare in casa persone sconosciute che si presentano come tecnici o esperti vari e che, invece, hanno solo l’intenzione di truffare.

"Per noi – spiega il sindaco Roberto Giannoni – il problema della sicurezza è importante per tutto il comune anche se, ultimamente, la questione si è acuita un po’ di più a Staffoli a causa di alcune furti. Durante l’incontro abbiamo valutato anche una serie di momenti con le forze dell’ordine e la popolazione da fare a Staffoli per poter dare informazioni ai cittadini su come comportarsi in caso di persone sospette o circostanze che meritano di essere segnalate. Ed è stato stabilito, nei limiti del possibile, anche l’aumento dei pattugliamenti da parte di polizia municipale e carabinieri soprattutto nelle ore serali. Avviata anche la valutazione sull’eventuale aumento del numero delle telecamere di vigilanza".