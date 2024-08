Alla Pubblica Assistenza nuovo veicolo per i trasporti

SANTA MARIA A MONTE

La Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte, con sede a Ponticelli, è un’associazione di volontariato in forte espansione e crescita. Nel 2023 ha effettuato 2.154 trasporti ordinari (sociali, dialisi, visite, terapie, riabilitazione), ma sono state le 700 richieste rimaste inevase per mezzi e personale già impegnati a far scattare il campanello d’allarme. Ecco che l’aver a disposizione un nuovo veicolo attrezzato, grazie a Smg e a tutti coloro che hanno aderito con un contributo, potrà consentire alla Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte di implementare la propria attività. "Questo gesto di ogni singolo partecipante è la prova di quanto ci siete vicini e credete al nostro operato", il commento del presidente Walter Mariotti a nome dei volontari che a fine 2023 era 114, e ora sono in ulteriore crescita, 4 dipendenti e 6 giovani del servizio civile.

La Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte opera in moltissimi settori: emergenza-urgenza 112, trasporti sociali, protezione civile,a ntincendio boschivo, assistenza eventi, sanitaria e sicurezza, donazioni sangue, doposcuola e sportello antiviolenza di genere. Quello inaugurato l’altro ieri è il nono veicolo a disposizione dell’associazione. "Contraccambieremo la generosità di chi ha partecipato a questa iniziativa prestando aiuto a più persone rispetto a quanto potevamo fare fino ad oggi", conclude il presidente Matteoli.