Alessandro Benvenuti stasera al "Persio Flacco"

Stasera alle 21, al teatro Persio Flacco, arriva Alessandro Benvenuti con "Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso". Lo spettacolo, scritto e interpretato da un gigante del teatro e del cinema come Alessandto Benvenuti, è un viaggio nella mente di un comico che, nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato, stabilisce rapporti con la fauna locale e progetta nuovi linguaggi. Attraverso questa forza eversiva, Benvenuti spera di tornare bambino, prima di affrontare il naturale decorso della vita. Il teatro ingrandisce, deforma, ma infine focalizza sempre una verità. "Panico ma rosa" rappresenta la rielaborazione di un passato recente in uno stile ironico, caustico e allo stesso tempo, delicato, intimo, raffinato, un flusso di coscienza che attraversa il tempo e abbraccia una varietà di temi. Alessandro Benvenuti chiuderà la stagione di prosa raccontando l’isolamento obbligatorio di un autore che decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente. La biglietteria del teatro sarà aperta oggi dalle 10:30 alle 13 e dalle 17: alle ore 19. Poi riaprirà alle 20, fino all’inizio dello spettacolo. Biglietti in vendita anche online sulla piattaforma TicketOne.