Alessandro Barachini è il nuovo assessore

PONSACCOAlessandro Barachini, 58 anni, dal 2017 al 2021 vicesindaco e per un anno sindaco reggente di Cutigliano-Abetone, iscritto al partito della Lega Salvini premier, è stato individuato dal sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini per ricoprire il ruolo di assessore all’associazionismo, al sociale e allo sport. Barachini è anche presidente di Farmavaldera, ma lascerà l’incarico appena verrà formalizzata la nomina ad assessore. Barachini è originario di Bientina, dove vive e cura gli interessi di famiglia e lavora come collaboratore di due aziende della moglie all’Abetone.

"Una figura con esperienza, professionalità ed enormi doti umane – le parole del sindaco Gasperini nel comunicato dove annuncia la scelta di Alessandro Barachini per l’incarico di assessore in sostituzione del civico Samuele Ferretti – Nei prossimi giorni saranno concluse le pratiche burocratiche per il suo insediamento ufficiale. Il sindaco e tutta la giunta sono onorati di accogliere nella propria squadra una persona che porterà un valore aggiunto all’amministrazione del nostro Comune".

"Sono felicissimo e onorato della fiducia che il sindaco Gasperini ripone su di me – le prime parole di Alessandro Barachini scelto per guidare il delicato assessorato al sociale, insieme ad associazionismo e sport di Ponsacco – Spero di contribuire nel raggiungimnento degli obiettivi che giunta e consiglio comunale di Ponsacco si sono prefissati. E’ bello amministrare e cercare di migliore la vita delle persone di cui siamo chiamati ad occuparci".

Alessandro Barachini appena ci sarà la formalizzazione della nomina da parte del sindaco Gasperini lascerà la guida di Farmavaldera per incompatibilità. Il Comune di Ponsacco, infatti, è il socio con il maggior numero di quote nella società che gestisce le farmacie comunali di Ponsacco, Capannoli, Santa Maria a Monte e Pomarance.