E’ già effetto Natale: a Pontedera spuntano i primi alberelli. "Proviamo la luminara"

Pontedera, 16 settembre 2023 – Tra lo stupore di cittadini e passanti, si accedono già a metà settembre le prime luci di Natale a Pontedera. Le prime installazioni luminose sono spuntate in città, sul piazzone, giovedì alla vigilia del primo giorno di scuola e quindi ancora in piena estate.

Alberelli natalizi illuminati di luce bianca fredda, piramidi luminose di luce calda effetto oro ed i primi addobbi luminosi ai lampioni sfoggiano sul piazzone. Mentre si passeggia per il centro ancora in maglietta e pantaloncini corti, si inizia a respirare già aria natalizia.

È stato il sindaco Matteo Franconi, nel giorno di Ferragosto, ad annunciare, dopo un Natale di assenza, il ritorno delle luminarie e delle installazioni artistiche con Natale ad Arte 2023, con accensione delle luci previste per il prossimo sabato 4 novembre. Per Pontedera, soprattutto negli ultimi anni, le installazioni artistiche e luminose di Natale sono sempre state oggetto di polemiche e discussioni, critiche e apprezzamenti. Basti pensare al Natale 2020 quando sul terrazzo del municipio apparse una natività alquanto curiosa, con la Madonna raffigurata con il volto della nota influencer Chiara Ferragni. Apriti cielo.

Una rappresentazione che richiamò in città giornali e televisioni nazionali. L’anno successivo, per Natale 2021, il secondo inverno caratterizzato da pandemia e lockdown, la città si colorò con luci pop e i giganteschi animali colorati sparsi per la città.

Fasci luminosi che una volta spenti rimasero appesi per le vie del centro per mesi con gli ultimi che sono stati tolti solo qualche settimana fa. Sì perché poi nel Natale 2022 l’amministrazione decise di non accendere la città sotto le feste natalizie, per rispetto della crisi energetica che stava mettendo in ginocchio famiglie ed imprese, affidandosi invece solo alle opere artistiche di Enzo Fiore con la mostra al Palp e le sculture sul corso di Park Eun Sun. Fino ad arrivare a quest’anno, con le prime luci già spuntate in città.

Dal primo cittadino agli addetti ai lavori, nessuno si vuol sbilanciare, su colori e tema artistico di quest’anno. Quel che è certo è che sarà uno spettacolo luminoso ed artistico che coinvolgerà tutta Pontedera, curato come anno dalla regia dell’architetto Alberto Bartalini. Intanto, come ha spiegato il sindaco: "stiamo provando le luci".