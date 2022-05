Al via la settimana del palio dei barchini

CASTELFRANCO

La settimana del Palio dei Barchini è iniziata con la cena Medievale. "Un palio zoppo? No – si domanda e risponde il presidente dell’Associazione Palio Paolo Nuti – Non è zoppo perché le tre contrade che partecipano da un anno lavorano all’organizzazione dell’edizione numero trentasei. Manca una contrada, come sappiamo. E dico subito che a giugno organizzeremo una riunione convocandole tutte. Spero vivamente che partecipi anche San Michele per un chiarimento". Appello dello stesso tenore anche dal vicepresidente Sergio Taddei.

Poi Nuti ha illustrato il programma con la novità della partecipazione di una delegazione del carnevale di Santa Croce. "Abbiamo deciso di avviare una collaborazione con il carnevale di Santa Croce", spiega Nuti. San Bartolomeo a Paterno, San Martino in Catiana e San Pietro a Vigesimo sono le tre contrade che si contenderanno oltre ai tre palii anche il premio per la migliore sfilata. "Proporremo il cinema a Castelfranco – le parole di Silvia Valori di San Bartolomeo – Sfilerò anche io perché voglio lasciare con questo ulteriore impegno il mio mandato che scadrà l’anno prossimo. Per le gare siamo pronti grazie all’impegno di tutti". "Il tema della nostra sfilata – spiega Tiziano Salvadori di San Martino – sarà la rivolta del pane. Tema attuale per i prezzi alle stelle di questo periodo. Per le corse i ragazzi si sono preparati bene. Il 24, 25 e 26 organizzeremo la sagra del pesce". Agguerrita Chety Toni (che ieri ha festeggiato il compleanno con tanto di canto di auguri in conferenza stampa). "La nostra sfilata – ha detto la presidente di San Pietro – sarà incentrata sulla Festa dei Tendoni del 1927. Non è stato facile ricreare l’atmosfera del paese su un carro, ma sono contenta del lavoro. La contrada sta crescendo. Per le gare dico alle altre contrade di guardarsi alle spalle e ai fianchi perché noi saremo lì".

Tra le novità del palio 2022 il mercato in piazza XX Settembre sabato 28 e domenica 29. Il 23, 24 e 25 maggio prove libere dalle 21 alle 23,30. Venerdì 27 (ore 21), santa messa in Collegiata con la benedizione dei barchini e in piazza Bertoncini presentazione del cencio e degli equipaggi. Domenica 29 sfilata la mattina e corse nel pomeriggio. "Il ritorno del palio in presenza è una gioia – le parole del sindaco Gabriele Toti – Il palio esce vincente dalla pandemia, tornando a incontrare il pubblico e a coinvolgere molte persone affezionate a questa manifestazione. Grazie all’Associazione Palio per quello che fa tutto l’anno. Mi auguro che la gara a tre sia una parentesi e che nel 2023 torni San Michele".

gabriele nuti