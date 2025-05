Al via il Festival culturale a La Perla

MONTECALVOLI

Il circolo Arci La Perla organizza il Festival culturale 2025: tra radici e utopia. Il via stasera, alle 21,30, parlando di "Intelligenza artificiale: opportunità e rischi". Il festival andrà avanti fino all’8 giugno con una serie di iniziative che promuovono cultura, volontariato, sociale, aggregazione sociale e occasioni di arricchimento personale, inclusione e solidarietà. Sabato 31 maggio, alle 16, Inaugurazione della mostra fotografica Nativi Americani di Massimo Nardi e alle 17 presentazione del libro "Unire le forze per il futuro che vorremmo. Unione dei Comuni e sviluppo sostenibile" di Giovanni Forte, alle 22 musica dei grandi cantautori italiani con rielaborazione rock dei Radicali Liberi. Domenica 1 giugno alle 21,30 proiezione del film "Berlinguer, la grande ambizione" di Andrea Segre. Martedì 3 giugno, sempre alle 21,30, "La matita e il cuore", omaggio a Sergio Staino, con la partecipazione di Ilaria Staino e dell’attore Paolo Hendel (nella foto). Mercoledì 4 giugno, alle 21,30, "La fotografia in un mondo che cambia" Fosco Maraini, Tiziano Terzani di Andrea Lippi. Giovedì 5 giugno, alle 20 "Ricatto", cena con delitto a cura della compagnia Resta di stucco (al costo di 25 euro su prenotazione al (347 4553596). Venerdì 6 giugno, alle 22, tributo a Francesco Guccini, A3 Guccini Tribute Band preceduto da apericena al costo 12 euro (prenotazioni 3392549995). Sabato 7 giugno. alle 16, saggi dei bambini della scuola di teatro Four Red Roses e alle 22 cabaret popolare a cura del Teatro popolare di Treggiaia. Domenica 8 giugno, alle 17, presentazione del libro di Francesco

Foti "Franco Basaglia la libertà è terapeutica". Iniziative a ingresso libero. Sabato e domenica è aperto il ristorante/pizzeria del circolo (prenotazioni al 334 2552719).