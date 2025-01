"Ai nomadi digitali piace vivere in questo paese"

MONTESCUDAIO

Montescudaio attrae chi lavora da remoto. E’ quanto emerge da uno studio di Irpet sulla digitalizzazione del lavoro. Chi sono i nomadi digitali? "I nomadi digitali - osserva il rapporto Irpet - sono una categoria emergente di lavoratori che, grazie alla possibilità di svolgere attività lavorative da remoto, scelgono uno stile di vita itinerante, combinando il lavoro con l’esplorazione di diverse destinazioni più o meno turistiche. Questo fenomeno rappresenta un’evoluzione dei modelli tradizionali di lavoro e turismo, trasformandosi in una forma di domanda caratterizzata da esigenze specifiche, che spaziano dall’accesso a infrastrutture tecnologiche adeguate a un ambiente favorevole alla qualità della vita e alla produttività. L’interesse nei confronti del fenomeno ha registrato una crescita significativa nel corso del tempo, delineandosi sempre più come un nuovo segmento di domanda turistica e come un tema di importanza rilevante".

Montescudaio risulta tra i territori periferici più attrattivi della Toscana. "Questi luoghi - come riporta Irpet, in riferimento al territorio di Montescudaio - sebbene privi della dimensione urbana più tradizionale, spiccano perché offrono una combinazione di tranquillità, paesaggio, buona qualità della connettività e vicinanza al mare, delineando un profilo di attrattività adatto a chi cerca una dimensione più sostenibile e meno convenzionale". "Il territorio di Montescudaio ha caratteristiche per essere leva attrattiva per chi lavora in smart working - commenta il sindaco di Montescudaio Loris Caprai - i motivi sono la posizione geografica, la presenza della banda larga, il vivere lento. Contiamo di crescere ulteriormente su questo fronte per essere ancor più accoglienti per i lavoratori-viaggiatori".