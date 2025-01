Aggiungi un posto a tavola. E invita il sindaco Gasperini: "Questa è la politica dalla base"

PONSACCOAggiungi un posto a tavola... per il sindaco. L’idea, originale per un amministratore pubblico, ma non nuova a Ponsacco dove da anni il parroco don Armando Zappolini va a pranzo o cena ospite di famiglie che lo invitano più o meno con le stesse modalità, l’ha lanciata ieri sulla sua pagina Facebook il sindaco Gabriele Gasperini. Proprio con la scritta "Aggiungi un posto a tavola", la sua foto in primo piano con lo sfondo una tipica tovaglia a quadretti bianchi e rossi da trattoria.

"L’idea è mia, condivisa con gli assessori e i colleghi amministratori – spiega Gasperini – e la motivazione è molto semplice. Conoscersi. Condividere. Dare la possibilità alle famiglie o, comunque, alle persone che lo desiderano, di ospitare a cena sindaco e amministratori per parlare di quello che desiderano. Esporre problemi, offrire pareri e indicazioni per risolvere situazioni. O, semplicemente, per fare una chiacchierata davanti a un piatto. E dare del tu al sindaco".

"Quando incontro le persone che mi chiamano signor sindaco – aggiunge Gasperini – le fermo subito e chiedo di chiamarmi semplicemente Gabriele. Magari lo fanno anche persone che mi conoscono da sempre. Non mi piace. Preferisco il rapporto diretto, il tu al posto del lei. A me piace la politica che parte dalla base, orizzontale, non verticistica. Questo è lo spirito mio e dell’amministrazione di centrodestra che ha vinto le elezioni a giugno".

Come fare per invitare il sindaco di Ponsacco a pranzo? Basta mandare una mail a infocomune.ponsacco.pi.it e fissare la cena. Gasperini sarà disponibile per una cena al mese con le famiglie che desiderano invitarlo e trascorrere un po’ di tempo con lui e dargli del tu. L’idea del sindaco di Ponsacco ha inevitabilmente suscitato apprezzamenti e critiche, anche sarcastiche.

Critica la minoranza consiliare Lista Civica per Ponsacco: "E mentre il Comune é in esercizio provvisorio a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell’anno, il nostro sindaco pensa a queste importanti iniziative". "La delega al bilancio – precisa la lista civica – è in mano al sindaco ma evidentemente c’era ben altro di cui occuparsi".

g.n.