Adesso ci siamo. Domani riapre la piscina

Domani riapre la piscina comunale di Pontedera rimasta chiusa in seguito agli allagamenti del 2 novembre scorso che misero sott’acqua la sala macchine danneggiando filtri, pompe e caldaia. Dopo oltre un mese e mezzo di lavoro e circa 70mila euro di danni la Progetto Sport che gestisce l’impianto di via della Costituzione ha annunciato la data di riapertura. Sono stati necessari tutti questi giorni per sistemare alcuni componenti e sostituire dei pezzi che hanno tardato ad arrivare, e lo scorso weekend per attivare la caldaia e scaldare l’acqua. Domani mattina riapre la reception e la vasca interna ma solo per il nuoto libero, i corsi di nuoto e il fitness riprenderà ad anno nuovo, dal 2 gennaio. Da domani quindi si torna a nuotare con i seguenti orari relativi al nuoto libero: mercoledì 20 dicembre 12-15 e 19.30-20.30, giovedì 21dicembre 12-14.30 e 17,30-21, venerdì 22 dicembre 12-15 e 18.20-21.50, sabato 23 dicembre 12-14 e 17.30-20. La piscina resta chiusa domenica 24, lunedì 25 e martedì 26. Riapre mercoledì 27 dicembre con orario 12-15 e 19-20.30, giovedì 28 dicembre 12-14.30 e 17.30-21, venerdì 29 dicembre 12-15 e 18.20-21.50, sabato 30 dicembre 12-14 e 17.30-20. E la vasca resterà domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio per riaprire con gli orari consueti da martedì 2 gennaio.

l.b.