Addio ai cassonetti gialli. I vestiti usati si ritirano anche a domicilio

CALCINAIA

Novità in campo ambientale che, oltre a rendere ancor più performante la raccolta differenziata e quindi il riciclo dei materiali, sarà utilissima anche per evitare alcune situazioni indecorose che si registravano sul territorio. "Dopo aver portato l’ecomobile a Sardina ed Oltrarno ed averne ampliato l’orario di presenza sul territorio – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Flavio Tani – abbiamo un’altra importante novità. I rifiuti tessili sarà possibile portarli al centro di raccolta o all’ecomobile senza più le limitazioni del passato, ma la vera novità è la possibilità di richiedere il ritiro degli indumenti usati tramite APP o Call Center nella stessa modalità degli degli ingombranti, con ritiro dei sacchi direttamente a casa. In questo modo il servizio sarà personalizzato e nel tempo andremo a dismettere i bidoni gialli che sono steri troppo spesso usati nella maniera sbagliata causando situazioni di pessimo decoro urbano". E’ infatti già possibile richiedere attraverso al app Rciclo o attraverso il numero verde Geofor 800 959095 il ritiro domiciliare dei rifiuti tessili. L’utente dovrà apporre sul sacco dei rifiuti tessili un cartello con scritto ritiro Geofor e il codice dentificativo relativo all’appuntamento.